🎥 Samuel Eto'o achtervolgt en schopt Youtuber keihard nadat die vraag stelde

Op sociale media zijn beelden opgedoken van Samuel Eto'o die een Algerijnse Youtuber keihard schopt.

De beelden zijn gefilmd door LA Opinion. Dat gebeurde na de wedstrijd tussen Brazilië en Zuid-Korea op het WK in Qatar.

De Algerijnse (of volgens sommigen Marokkaanse) Youtuber zou een vraag gesteld hebben die Samuel Eto’o duidelijk niet wist te appreciëren. De Kameroense bondsvoorzitter achtervolgt de man eerst.

De entourage van Eto’o slaat de camera uit handen van de filmende man. Als hij die wil oprapen wordt hij keihard tegen het lichaam gestampt door Eto’o.

Wat de man precies vroeg aan Eto’o is op dit moment niet geweten. Het voorval zal ongetwijfeld een staartje krijgen. Eto'o is als ambassadeur van de FIFA op het WK in Qatar.

Hier en daar is te horen dat de twee ook al op de loting in Doha al in conflict met elkaar gekomen zouden zijn.