Twee minderjarigen opgepakt die opriepen tot plunderingen in Antwerpen na match van Marokko

Op het WK in Qatar spelen Marokko en Spanje momenteel hun achtste finale.

Afgelopen weekend werden jongeren opgeroepen via sociale media om vandaag na de match tussen Marokko en Spanje naar de Meir in Antwerpen te komen.

De politie heeft nu twee minderjarigen daarvoor opgepakt. Ze riepen iedereen op om talrijk te komen, te vernielen en te plunderen. De politie zou niet kunnen ingrijpen als er genoeg plunderaars opdaagden was de boodschap.

De twee minderjarigen zullen zich moeten verantwoorden voor de jeugdrechter. De politie houdt een oogje in het zeil of er ook effectief volk zal opdagen. Er kwam ook een tegenactie op sociale media, die opriep kinderen thuis of op school te houden.

Na de match van Marokko tegen de Rode Duivels liep het fout in Brussel. Ook daar is de politie in grote getale aanwezig om mogelijke onrusten te vermijden.