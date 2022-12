Gent maakt bijna 14 miljoen euro verlies op drie seizoenen, sporteconoom duidelijk: "Onvermijdelijk"

AA Gent heeft het afgelopen seizoen een enorm verlies geleden. En dat heeft zijn gevolgen, zoveel is duidelijk.

Voor het seizoen 2021-2022 boekte AA Gent een verlies van zes miljoen euro. Na de eerdere verliezen de voorbije twee seizoenen zitten we zo aan 13,8 miljoen euro verlies.

Ook voor het huidige seizoen stevenen de Buffalo's af op nieuw verlies, want de transferinkomsten zullen beperkt zijn.

Vers kapitaal

"Een sportief boerenjaar - in de competitie én liefst ook in Europa - is al eens nódig om de mindere jaren op te vangen. Na drie jaar verlies doet AA Gent er goed aan om dit seizoen weer met winst af te sluiten", is sporteconoom Thomas Peeters duidelijk in Het Laatste Nieuws.

En dus dringt een investering met vers kapitaal zich stilaan op: "Blijft AA Gent verlies maken, dan zal er onvermijdelijk nieuw kapitaal in de club moeten gepompt worden."