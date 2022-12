Move over Radja... Kroaat breekt eigen wereldrecord van gelopen kilometers op WK en... geniet daarna van sigaretje

Brozovic legde tegen Japan maar liefst 16,7 kilometer af, weliswaar in 90 minuten plus extra tijd. Daarmee verbeterde hij zijn eigen record uit 2018 toen hij tegen Engeland 16,3 kilometer liep. Opvallend daarbij: blijkbaar heeft Brozovic bij Inter wel een paar keer aan de uitgang van het oefencomplex gestaan samen met Radja Nainggolan. Ook hij geniet immers van zijn sigaretje.

Marcelo Brozovic ran 16.7kms vs Japan, one of Croatia’s best players. Also Marcelo Brozovic 😂😂 pic.twitter.com/G2aIgfR4ro

Brozovic Vs Belgium

76 accurate passes ( most for Croatia)

88% pass accuracy

98 touches ( most for Croatia )

6/7 Long balls 🎯

2 Shots ( 1 on target, 1 blocked)

4 ground duels won

2 tackles

2 times fouled



World class performance from him 🐊 pic.twitter.com/SYngFBBRiY