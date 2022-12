KDB snel terug bij City? "Absolute ramp voor België, er was duidelijk onrust nadat hij gezegd had dat ze te oud waren"

De vroege uitschakeling van België op het WK biedt de mogelijkheid voor KDB om bij City snel weer het trainingsveld op te zoeken.

Bij Football Insider heeft de Engelse analist Paul Robinson, tevens ex-keeper van onder meer Tottenham en Blackburn, het over de vroege exit van De Bruyne en de Rode Duivels. "Het is enorm goed nieuws voor City, een absolute ramp voor België. Beeld je maar eens in hoe de Engelse pers zou reageren als wij op een gelijkaardige manier uit het toernooi zouden gegaan zijn. België was één van de favorieten."

Robinson leeft wel mee met de sterspeler van Manchester City. "Het moet een moeilijke periode zijn voor De Bruyne. Er was duidelijk onrust in het Belgische kamp nadat hij gezegd had dat ze te oud waren. Ik had de indruk dat hij enkel de verwachtingen wilde temperen, maar zijn ploegmaats zagen het duidelijk anders. Het was een lastig WK voor hem."

Goed voor Pep

De Bruyne is nu nog op vakantie, maar zal dus sneller dan verwacht weer met zijn hoofd bij het voetbal in clubverband zitten. "Ik ben zeker dat hij blij zal zijn dat hij kan terugkeren naar Man City. Het is ook veel beter voor Pep Guardiola dat hij maar een half toernooi is weggeweest."