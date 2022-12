Na exit van Eden Hazard bij Rode Duivels: "Dat zal belangrijk zijn om zijn carrière verder te zetten"

Woensdag liet Eden Hazard weten dat hij tegen Kroatië zijn laatste wedstrijd als Rode Duivel gespeeld heeft.

Steven Defour begrijpt de keuze van Eden Hazard helemaal. “Hij heeft heel wat onterechte kritiek over zich gekregen terwijl hij een speler is die we misschien in de komende 30 jaar niet meer in België gaan vinden”, klinkt het bij Villa Sporza.

De focus kan nu volledig naar zijn carrière bij Real Madrid. “Ik denk bovendien ook dat hij die beslissing zal genomen hebben om wat meer mentale en fysieke rust in zijn agenda te krijgen. Zo krijgt hij telkens wat dagen vrij als er een interlandbreak is. Dat zal belangrijk zijn om zijn carrière verder te zetten.”

Met wat minder druk kan het misschien allemaal wat vlotter lopen. “Hij wil niets liever dan plezier geven aan alles en iedereen en weet zelf ook dat het niet altijd even goed is. Die druk vanuit de Spaanse pers en vanuit België is gewoon heel moeilijk om mee om te gaan. Hij blijft een mens en op een bepaald moment wordt het te veel.”