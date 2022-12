📷 Thibaut Courtois heeft WK nu écht achter zich gelaten en houdt met verloofde 'couple workout' op Malediven

Menig Rode Duivel maakt na het WK het hoofd leeg op vakantie en dat is bij Thibaut Courtois niet anders. Al bleef de doelman letterlijk nog iets langer hangen in Qatar dan de rest.

In de achtste finales was Courtois nog een opvallende aanwezige in de tribunes tijdens de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten. Net als zijn verloofde Mishel Gerzig. Inmiddels is het wel even genoeg voetbal geweest voor het koppel.

Thibaut en Mishel zijn inmiddels doorgereisd naar de Malediven. Gisteren plaatste Courtois nog een foto van zichzelf op zijn Instagrampagina, op een idyllische achtergrond. Zwemplezier zal er genoeg zijn om de teleurstelling uit het voetbal even door te spoelen.

Ondertussen is het wel de bedoeling om op en top fit te blijven. Nog via sociale media zijn Thibaut Courtois en Mishel Gerzig samen te zien in de fitness, waar ze volgens de keeper van Real Madrid een 'couple workout' hebben gehouden.