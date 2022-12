Tite wil niet weten van kritiek en verzekert dat Brazilianen zullen blijven dansen: "Dit is onze cultuur"

De Brazilianen hebben al geïmponeerd op het WK, maar van het dansen van de spelers na doelpunten is menig analist minder fan.

Dat ook bondscoach Tite hier zelfs aan meedeed, was eveneens onderwerp van kritiek. Op zijn persconferentie diende Tite de criticasters van antwoord. "Ik ga niet reageren op diegenen die de Braziliaanse geschiedenis en Braziliaanse cultuur niet kennen zoals wij. Ik respecteer deze cultuur, dit is hoe ik ben en hoe deze nationale ploeg is."

Het wordt blijkbaar van jongsaf aangeleerd aan al wie enig voetbaltaent heeft om goals zo te vieren. "Veel kleine kinderen zullen ook dansen, want het is de Braziliaanse cultuur om dat te doen na het maken van een doelpunt. Het gaat er niet over om onrespectvol te zijn, dit is hoe wij de dingen doen als cultuur. Dit gaat helpen bij het onderwijs van kinderen."

Ondanks de kritiek zullen zijn spelers dus ook blijven dansjes opvoeren als ze scoren in het verdere verloop van het WK, verzekert Tite. "We gaan de dingen blijven doen op onze manier."