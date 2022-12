'Cercle Brugge doet Bosnische draaischijf voorstel om langer te blijven, keuze ligt bij hem'

De Bosniër heeft nog een contract tot eind juni.

Dino Hotic (27) kwam in januari 2020 over van Sloveense NK Maribor voor zo'n 1,20 miljoen euro. De Bosniër heeft nog een contract tot eind juni 2023, maar Cercle Brugge wil langer door met hem.

Volgens Het Belang van Limburg deed Cercle Brugge hem een voorstel voor een nieuw contract van een jaar. Het zou nu aan Hotic zelf zijn om te beslissen of hij bijtekend of in juli transfervrij vertrekt.

Hotic is een belangrijke speler bij Cercle Brugge. Hij speelde dit seizoen in elke wedstrijd en ook 95% van de tijd en maakte drie goals en gaf één assist. In totaal speelde Hotic 94 matchen voor Cercle Brugge en daarin maakte hij 16 goals en gaf hij 16 assists.