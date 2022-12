Familie Glazer neemt nu wel een populaire beslissing bij Manchester United: ze grabbelen niet in de kassa van de club

De familie Glazer, eigenaars van Manchester United, hebben een beslissing genomen die toch op gejuich wordt onthaald bij de fans van de roemrijke Engelse club. Ze gaan geen dividenten uitkeren dit seizoen. Reeds jarenlang een eis van de fans aangezien ze volgens hen de club als melkkoe beschouwen.

Manchester United keert tweemaal per jaar dividend uit. Sinds 2016 maakt de familie Glazer aanspraak op een dividenduitkering. Daarmee verdiende de familie al ruim 170 miljoen euro. De raad van bestuur, die grotendeels bestaat uit leden van de familie Glazer, heeft nu echter een streep gezet door de uitkering aan de aandeelhouders.

De club zou ook te koop staan gezien de jarenlange protesten van de supporters tegen de familie Glazer. Volgens The Athletic keren ze zichzelf nu geen divident uit gezien de grote transferinspanningen van afgelopen zomer, waardoor de kassa stevig geplunderd werd.

Over het gehele seizoen 2021/22 werd circa 39 miljoen euro aan dividend uitgekeerd, waarvan het grootste deel terechtkwam bij de familie Glazer. "Het heeft veel te lang geduurd, maar gelukkig zijn we nu bij de juiste uitkomst beland", aldus de Manchester United Supporters Trust. "Als de club geen succes boekt op het veld en niet meedoet om de prijzen, moet er geen dividend worden uitgekeerd. Daarmee beloon je falen en verdwijnt de prikkel voor de eigenaars om de winst te herinvesteren in de club."