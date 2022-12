'Naast Daley Blind heeft Antwerp ook interesse in middenvelder uit de Premier League'

Donderdag raakte al bekend dat Antwerp interesse heeft in Daley Blind (32, Ajax). De Nederlander is op dit moment nog actief op het WK met Nederland en speelt vrijdag om een plek in de halve finale tegen Argentinië.

Maar naast Blind zou Antwerp ook interesse hebben in de Pool Mateusz Klich (32, Leeds United), net zoals het Amerikaanse DC United, dat meldt het Poolse Sportowe Fakty. De Pool speelde dit seizoen nog maar 188 minuten bij Leeds United en mocht in de laatste drie matchen helemaal niet spelen in de Premier League.

In een oefenmatch afgelopen donderdag speelde Klich wel en scoorde hij zelfs. De Pool speelde ook al 40 interlands bij Polen, maar mocht door zijn weinige speelminuten niet mee naar Qatar. Klich heeft nog een contract tot juni 2024 bij Leeds en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n 2 miljoen euro.

KLICH TO LEAVE LEEDS? šŸ”œ



Mateusz Klich is reportedly near in leaving Leeds United this winter window.



Per 'WP SportoweFakty', the Polish midfielder currently has offers from DC United in the MLS - or if he decides to remain in Europe, then Royal Antwerp FC of Belgium.#EPL pic.twitter.com/LCV7QJJgaO