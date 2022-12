Uitgelekt: Dit waren de 54 namen die Roberto Martinez in zijn voorselectie stak

Begin november maakte de Belgische voetbalbond aan de FIFA een voorselectie van 54 namen over voor het WK in Qatar.

Eerder was er veel te doen over het feit dat Mike Trésor, ondanks een resem aan assists, niet in de voorselectie van Roberto Martinez opgenomen was.

Het Nieuwsblad kon de hand leggen op de volledige lijst. Naast de 26 geselecteerden voor het WK en de 4 mannen die standby waren, stonden deze namen nog op de lijst:

Doelmannen: Matz Sels (Straatsburg), Thomas Kaminski (Blackburn)

Verdedigers: Koni De Winter (Empoli), Maxime De Cuyper (Westerlo), Siebe Van der Heyden (Union), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Club Brugge), Hannes Delcroix (Anderlecht), Brandon Mechele (Club Brugge)

Middenvelders: Alessio Castro-Montes (AA Gent), Aster Vranckx (AC Milan), Romeo Lavia (Southampton), Orel Mangala (Nottingham Forest), Dennis Praet (Leicester), Nacer Chadli (Westerlo), Thomas Foket (Reims), Albert Sambi Lokonga (Arsenal)

Aanvallers: Christian Benteke (DC United), Divock Origi (AC Milan), Julien Duranville (Anderlecht), Francis Amuzu (Anderlecht), Dante Vanzeir (Union), Yari Verschaeren (Anderlecht), Adnan Januzaj (Sevilla)