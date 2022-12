Weinig geld, eigen spelers eerst, maar Anderlecht kijkt wel naar één specifieke versterking deze winter

Jesper Fredberg, de nieuwe CEO Sports van Anderlecht, weet wat hem te doen staat. Hij benadrukte gisteren een paar keer dat hij eerst iedereen een kans wil geven in de huidige groep vooraleer hij naar versterkingen kijkt. Maar één cruciale positie is al duidelijk: er moet een spits bij.

Tot die conclusie kwam Brian Riemer al na een paar dagen stage in Kreta. Hij heeft met Fabio Silva een goeie aanvaller, maar 't is geen jongen die in de punt blijft. Hij probeerde het hem wijs te maken, maar het werd snel duidelijk dat de Portugees veel bij het spel betrokken wil zijn.

Dat werd ook aan Fredberg gezegd en die is al aan het speuren of er ergens een betaalbare optie te vinden is. Anderlecht lijkt deze keer op zoek te gaan naar een stevige, kopbalsterke spits. Da's een profiel dat ze niet in huis hebben. Esposito is weg en Raman komt ook niet meteen voor die beschrijving in aanmerking, net als Mario Stroeykens.