Challenger Pro League: Beerschot wint zuinig van SL16 FC en wordt zo weer alleen leider

Beerschot hield de drie punten thuis.

Vrijdag had SK Beveren al met 4-1 gewonnen tegen RSCA Futures en werd het weer even leider. Beerschot kon tegen SL16 FC die leidersplaats weer overnemen.

En dat deed het ook. Thibaud Verlinden maakte in de 22ste minuut de enige goal van de wedstrijd, zijn vierde van het seizoen. Meer scoren lukte voor de thuisploeg niet meer en dus bleef het 1-0, wel al de zesde overwinning op rij.

SL16 FC beëindigde de match nog met tien na rood van Leandre Kuavita in de 90ste minuut. Dankzij de zege is Beerschot dus weer leider in de Challenger Pro League, met één punt voorsprong op SK Beveren en vier op RWDM, dat eerder op zondag won tegen Virton. SL16 FC is tiende.