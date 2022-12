Argentijnse journalist die Messi kalmeerde getuigt: "Je had hem voor het interview moeten zien"

Er wordt nog steeds druk nagepraat over Argentinië-Nederland, een match die toch al van vrijdag dateert. De uitbarsting van de Argentijnen na de strafschoppenreeks is wereldnieuws geworden. Eén man stond in de neutrale zone om Lionel Messi te interviewen en getuigde van wat hij zag.

De journalist heet Gaston Edul en was de man die bij Messi stond toen Wout Weghorst hem een hand wou komen geven. Messi was nog steeds razend en slingerde hem een paar keer 'dommerik' toe. Volgens Edul was dat vooral om wat er tijdens de penalties gebeurde. De Nederlanders zouden de Argentijnen constant zitten beledigen hebben.

"Ik zei tegen Messi dat hij moest kalmeren, omdat er rond ons heel wat mensen van de FIFA stonden en je weet nooit hoe zij kunnen reageren”, aldus Edul. "Blijkbaar hebben de Nederlanders de Argentijnen de hele tijd uitgescholden. Na de strafschoppenreeks stond Weghorst Messi op te wachten in de tunnel om zijn shirt te vragen. Maar Messi werd kwaad en Weghorst begreep niet waarom. Je had hem eigenlijk vóór het interview moeten zien, want toen hij voor de camera stond was hij eigenlijk alweer gekalmeerd."

En er waren er nog wiens lontje nog opgebrand was. “Zo zag ik onder meer hoe Van Dijk en Otamendi het stevig aan de stok hadden met elkaar. Het leken wel scènes van na een vurige Argentijnse voetbalclash, zoals Lanús-Banfield of Newell’s-Central. Maar dan met wereldberoemde spelers; een beeld dat ik niet snel zal vergeten.”