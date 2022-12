'Philippe Clement wil WK-ganger van Club Brugge naar Monaco halen'

De transferkoorts begint stilaan te stijgen. Philippe Clement zou een pion bij Club Brugge willen weghalen.

Het Franse MediaFoot komt met het nieuws dat AS Monaco bij Club Brugge wil shoppen. Philippe Clement zou Noa Lang, die op het WK zat met Nederland, naar het prinsbisdom willen halen.

Monaco staat momenteel zesde in Ligue 1, toch een pak onder de verwachtingen. Nu ook Wissam Ben Yedder mogelijk vertrekt is meer offensieve kracht meer dan welkom voor Clement.

Hoever de interesse reikt is maar zeer de vraag. Bovendien lijkt het ook weinig waarschijnlijk dat Lang in januari bij Club Brugge zal vertrekken. Als hij vertrekt, dan zal dat wellicht in de zomer zijn.