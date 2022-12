Wouter Vrancken genoemd als kandidaat-bondscoach: "Daar sta ik niet voor te springen momenteel"

Wouter Vrancken bereidt momenteel de terugronde voor in Benidorm. Daar stoomt hij KRC Genk klaar om hun leidersplaats te verdedigen. De Rode Duivels zitten dan ook niet in zijn hoofd, verzekert hij.

Vrancken werd door zijn ex-assistent bij KV Mechelen, Steven Defour, opgeworpen als een ideale opvolger voor Roberto Martinez. “Ik vind het leuk dat hij aan mij denkt, want hij heeft veel topcoaches gehad in zijn carrière. Al denk ik niet dat de vraag van de bond zal komen, hoor. Geen idee. Ik sta op dit moment ook niet te springen om het te doen", zegt hij bij VTM Nieuws.

Over de titel wil hij zelf nog niet praten, maar hij verbiedt het zijn spelers ook niet. “Iedereen mag praten waarover hij wil in onze groep”, aldus Vrancken. “Met dromen is niets mis, hé. Kijk, iedereen kan kampioen worden in België als je een topploeg bent. We staan ook waar we staan, het zou absurd zijn om nu te zeggen dat we de titel niet zouden kunnen pakken. Er heerst vooral een vibe in onze ploeg van ‘niet praten, maar presteren’.”