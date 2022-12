Blind ziet verhuis naar België zitten, maar: 'Antwerp stelt Ajax voor voldongen feit en wil Nederlander enkel onder deze voorwaarden naar Bosuil halen'

Dailey Blind wordt steeds meer in verband gebracht met Antwerp FC. De Nederlandse international is geen eerste keuze meer bij AFC Ajax en wil zijn carrière nieuw leven inblazen. Het stamnummer één is echter niet van plan om tot het gaatje te gaan.

De Telegraaf bevestigt dat Antwerp FC concreet is voor Dailey Blind. Meer zelfs: ook de Nederlander ziet een verhuis naar de Bosuil - de aanwezigheid van Mark van Bommel en Marc Overmars zal wellicht helpen - zitten. De Great Old is echter niet van plan om de geldbuidel boven te halen voor Blind. Het contract van de 32-jarige flankverdediger loopt aan het einde van het seizoen af. Met andere woorden: Ajax kan enkel verlost geraken van zijn salaris door hem in januari gratis te laten vertrekken.