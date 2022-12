Vacature ontleed: Michel Preud'homme en Hein Vanhaezebrouck kunnen geen bondscoach worden

Dinsdag stuurde de Belgische voetbalbond de vacature voor de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels de wereld in.

De voorwaarden om bondscoach van de Rode Duivels staan sinds gisteren op papier. En daardoor kunnen al wat namen zeker geschrapt worden.

Zo schrijft de voetbalbond dat ze op zoek zijn naar iemand met internationale ervaring die prijzen wist te pakken in een of meerdere topcompetities. Daar staat niet bij dat dit als trainer moet zijn, het kan dus best ook als speler.

Met die bepalingen kan je Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud’homme en heel wat andere Belgische trainers meteen van het lijstje schrappen. Het ziet er dan ook naar uit dat het hoe dan ook een buitenlander moet worden...