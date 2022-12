Concreet: 'Vincent Kompany wil Brusselse oude bekende'

Burnley wil volgend seizoen in de Premier League spelen en daartoe kan Vincent Kompany deze winter nog wal wat versterking gebruiken.

Vincent Kompany heeft al flink weten te shoppen bij spelers met ervaring in de Jupiler Pro League en ook in januari wil hij dat nog eens doen.

Undav

De geruchtenmolen draait op volle toeren in Engeland en de interesse in Deniz Undav van Brighton & Hove Albion is concreet.

De leider in The Championship wil graag naar de Premier League, de ex-spits van Union wil meer speelminuten. En dan is 1+1 al eens 2. De interesse is concreet, een deal mag zeker verwacht worden.