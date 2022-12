Messi de 'GOAT'? "Messi en Maradona krabbers tegenover Pele"

In 2014 greep hij naast een wereldtitel, in 2022 krijgt hij mogelijk zijn ultieme revanche. Maar is Lionel Messi met een wereldtitel dan echt de GOAT?

The Greatest of All Time. Het is altijd moeilijk om generaties te vergelijken, maar mogelijk is Lionel Messi vanaf zondag voor velen echt de 'GOAT'.

Al zijn er altijd kritische zielen. Zo ook Jan Mulder: "Maradona en Messi zijn krábbers tegenover Pelé", zegt hij al lachend in Het Laatste Nieuws.

Poëzie

"Laat het me zo zeggen. Na Pelé komt Messi. Messi is een genie. Maar Pelé was nog mooier om naar te kijken. Hij heeft het voetbal fundamenteel veranderd. Zijn balaanname had iets poëtisch. Hij had een soepelheid die nooit meer is vertoond."

"Wat een contrast tegenover het houterige spel van die tijd. Ik heb hem drie WK's zien winnen, bijna op z'n eentje. Pelé was 17 toen hij Brazilië wereldkampioen maakte in 1958. En hij voetbalde met een eeuwige glimlach."