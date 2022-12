Ondanks unieke prestatie is teleurstelling groot bij Amrabat: "We waren er zo dichtbij..."

Met opgeheven hoofd mag Marokko dit WK verlaten. Maar na de verloren halve finale tegen Frankrijk heerst er toch vooral teleurstelling.

Opvallend beeld na de wedstrijd: de spelers van Marokko gingen op de knieën om de supporters te bedanken voor hun steun. Ze waren dan ook met velen, elke wedstrijd opnieuw, om Marokko aan te moedigen en de tegenstander uit te fluiten. Voor deze halve finale werden er extra vliegtuigen ingelegd om nog meer Marokkaanse fans naar Qatar te krijgen maar sportief mocht het niet baten.

Tegen Frankrijk hadden de Marokkanen meer balbezit en quasi even veel schoten op doel maar op vlak van grote kansen moest Marokko het onderspit delven. Met een dubbel aantal expected goals won Frankrijk uiteindelijk ook verdiend met 2-0 van Marokko. En dat is misschien wel tegen de perceptie aangezien Marokko lange tijd aan het domineren was in balbezit, wat de teleurstelling bij de Marokkaanse spelers alleen maar groter maakte.

"Ze lieten ons vanaf het begin aan de bal, dat is een compliment. Maar het is vooral heel pijnlijk als je er zo dichtbij bent. Als we hier later op terugkijjken, zal dat met veel trots zijn. Maar nu is het heel zuur", klinkt het in een reactie bij Amrabat.

De statistieken