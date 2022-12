Jeugdwerking om balans toch ietwat op te smukken: Anderlecht zal grootste talenten snel moeten blijven verkopen

Bij Anderlecht kwam er afgelopen boekjaar 78 miljoen euro binnen. Da's zeker niet slecht, maar voor volgend jaar lijkt er wel een groot probleem. Wie gaat Anderlecht immers voor een jackpot kunnen verkopen?

Want als je de jaarrekening van paars-wit goed bekijkt, komt er slechts 38 miljoen van die 78 uit operationele activiteiten, zijnde sponsoring, catering, TV-rechten en ticketing/stadionopbrengsten. De TV-rechten waren daarbij nog goed voor 10 miljoen. Anderlecht moet elk seizoen één van zijn talenten verkopen voor veel geld om geen desastreus verlies te lijden.

Vorig boekjaar was dat Albert Sambi Lokonga voor 18 miljoen aan Arsenal. Voor volgend jaar kan de transfer van Sergio Gomez voor 13 miljoen al iets goedmaken, maar samen met Cobbaut, Cullen en Vlap komt dat ook maar op 21 miljoen.

Duranville, Debast, Verschaeren

Wat gaat er het seizoen daarna gebeuren? Wie is er in de huidige kern nog zoveel waard? Je komt bijna automatisch uit bij Julien Duranville, die nog steeds gegeerd wordt door heel wat grote clubs. Maar dat is dan weer iets wat de fans niet graag zullen zien gebeuren. Hij is immers een lichtpuntje in een heel donkere tunnel. Yari Verschaeren en Zeno Debast kunnen de clubkas ook wat spekken, maar zeker in het geval van die laatste zien ze hem ook nog niet graag vertrekken.

Anderlecht sleurt nog steeds verliezen van meer dan 93 miljoen euro met zich mee, die ooit wel eens opgelost gaan moeten geraken, want anders blijft de vicieuze cirkel maar draaien. Dat zal echter niet op één-twee-drie gebeuren en er moet nu eindelijk eens een lijn komen in het beleid. Een hele rist aan technische directeurs en trainers, samen met mislukte transfers, hebben de club in deze positie gebracht.