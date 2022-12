'Kapitein en sterkhouder Noë Dussenne moet net als andere speler na dit seizoen vertrekken bij Standard'

De financiële situatie blijft onzeker bij Standard.

Ondanks de overname van de Luikse club zou de financiële situatie er nog altijd heel slecht zijn. Daarom zouden twee spelers na dit seizoen moeten vertrekken bij Standard, dat meldt Sasha Tavolieri.

Onder meer kapitein Noë Dussenne zou moeten vertrekken. Het contract van Dussenne loopt eind dit seizoen af en zou niet meer verlengd worden. Dussenne werd eind vorig seizoen kapitein nadat Bodart uit doel verdween.

Bij nieuwe coach Deila is Dussenne momenteel één van de sterkhouders. Dussenne scoorde dit seizoen al vier keer en gaf ook één assist. De andere speler waarvan het contract niet zou worden verlengd is Aleksander Boljevic.

De Montenegrijn speelde dit seizoen nog maar in zeven matchen en zo'n 200 minuten en viel al meer naast de selectie dan dat hij er in zat. In totaal scoorde Boljevic zes keer en gaf hij één assist in 43 matchen bij Standard. De Montenegrijn zou op dit moment ook een Belgisch paspoort aanvragen om een transfer makkelijker te kunnen maken.