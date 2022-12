Vreemd: Anderlecht laat 18-jarige middenvelder vertrekken naar Nederland, maar RSCA Futures hebben al niet te veel spelers meer

De fans van Anderlecht balen, want Chris Lokesa heeft de club verlaten. De 18-jarige middenvelder maakte het laatste jaar veel progressie bij de RSCA Futures, maar trekt nu naar RKC Waalwijk.

"Met het aantrekken van Chris houden we vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden en spelen we in op de toekomst. Chris is een aanvallend ingestelde middenvelder en hij krijgt de komende maanden de tijd om zich aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen. We zijn blij dat Chris RKC Waalwijk heeft gekozen als de volgende stap in zijn carrière", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Lokesa mocht onder Vincent Kompany al meetrainen met de A-kern en kende met drie doelpunten en twee assists in elf matchen een goed begin in de Challenger Pro League. De supporters van Anderlecht reageerden bijzonder teleurgesteld op sociale media op de transfer. Guillaume Gillet moet intussen steeds meer uit de U18 gaan putten om zijn kern opgevuld te krijgen, want verschillende spelers zoals Theo Leoni en Ethan Butera zitten intussen ook al bij de A-kern.