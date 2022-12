Griezmann als bliksemafleider: "Ik vind Mbappé goed maar niet top, niet op het niveau van Messi"

Antoine Griezmann heeft al heel wat bloemetjes gekregen van de internationale pers voor zijn WK tot nu toe. Hij doet zowat alles bij Frankrijk, maar wel in de schaduw. Ook Franky Van der Elst is fan.

"Griezmann is de intelligentste voetballer op dit WK", zegt hij in GvA. "Messi heeft ongelooflijk veel kwaliteit, maar Griezmann is nóg slimmer. Hij is een meester in het bespelen van de ruimtes. Hij ziet de ruimte voor zichzelf, maar ook voor anderen. En verdedigend knapt Griezmann veel meer werk op dan Mbappé.”

Maar Mbappé staat natuurlijk in de spotlights omwille van zijn beslissende factor en zijn enorme snelheid. “Die versnelling ­tegen Marokko gezien? Zelfs de cameraman kon niet volgen. Al moet ik zeggen dat ik hem de ­laatste twee wedstrijden niet top vond. Goed, maar nog niet op het niveau van Messi.”