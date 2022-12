Benzema lijkt niet al te blij te zijn met Deschamps en heeft geen zin om terug af te reizen

Karim Benzema moest de Franse selectie verlaten met een dijblessure. Nu gaan er geruchten dat de spits zou terugkeren voor de finale, maar dat lijkt heel onwaarschijnlijk als we de Spaanse pers mogen geloven.

Benzema had immers erop gerekend dat Didier Deschamps hem meer tijd ging geven om fit te geraken en hoopte in Qatar te kunnen blijven tot hij hersteld was. Volgens de Spaanse pers had hij maar een weekje nodig, maar Deschamps nam al snel afscheid van hem en stuurde hem naar huis. Op de vraag of hij zou terugkeren voor de finale antwoordde de voormalige middenvelder: "Domme vraag, volgende!"

Deschamps wil niet wijzigen aan de formatie die Frankrijk in de finale bracht. Maar volgens het Spaanse Libertad Digital zou Benzema zich onjuist behandeld voelen door de Franse bondscoach. Hij zou zondag ook officieel wereldkampioen kunnen worden, maar heeft weinig zin om op het vliegtuig te stappen.