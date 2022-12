Sofyan Amrabat kijkt nu vooruit met Marokko: "Nu moeten we nog meer stappen gaan zetten en nóg beter worden"

Sofyan Amrabat, ex-Club Brugge, speelde een prima tornooi met Marokko. De nederlagen tegen Kroatië en Frankrijk kwamen hard aan. De verdedigende middenvelder wil nu alleen maar vooruitkijken.

"Het geeft een nare nasmaak zo'n toptoernooi met twee nederlagen af te sluiten", zei Amrabat bij de NOS. "Natuurlijk is het heel speciaal wat je gedaan hebt. Je hoopt toch op iets meer, ook omdat je gelijkwaardig was aan zowel Frankrijk als Kroatië. Maar ik geloof dat alles geschreven staat en het zo moest zijn zoals het is."

Amrabat kijkt nu naar de toekomst met Marokko. "Er is nu een begin. Ook met de nieuwe coach. Hij verdient heel veel credits", zei Amrabat over Regragui, die als opvolger van Vahid Halilhodzic in korte tijd goed werk leverde. "We zijn voor het toernooi één keer bij elkaar geweest. Als je dan dit al samen kan neerzetten, is dat geen toeval of geluk. Nu moeten we nog meer stappen gaan zetten en nóg beter worden."