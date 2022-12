šŸŽ„ Throwback: 55 caps, gouden schoen, twee keer landskampioen maar Wesley Sonck blijft bekend staan om deze wereldgoal

Wesley Sonck was in zijn tijd misschien wel de beste Belgische spits en maakte het mooie weer bij verschillende ploegen. Maar in de lente van zijn carriĆØre maakte hij misschien wel zijn mooiste doelpunt.

In 2001 won hij de Gouden Schoen, een jaar later werd hij met Racing Genk Belgisch kampioen en daarna mocht hij ook met Ajax de landstitel vieren. Na Ajax trok Sonck naar Borussia Mönchengladbach om later via Club Brugge, Lierse en Waasland- Beveren bij Appelterre-Eichem zijn carrière te beëindigen. Dag op dag 12 jaar geleden trof Wesley Sonck met Lierse zijn ex-ploeg Racing Genk en wist hij een van de mooiste doelpunten uit zijn carrière te scoren. Sonck moest het rooien als invaller onder Van Meir en scoorde met een prachtige omhaal bij de jonge Thibaut Courtois. ā„ļø | Deze omhaal van @SonckWesley is pure #JPL-geschiedenis. šŸš²šŸ’­ #OTD pic.twitter.com/mrLS8pLSLQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 18, 2022