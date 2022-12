Macron tekent present maar bijgeloof zorgt ervoor dat Argentijnse president thuis blijft tijdens WK-finale

De finale van het WK voetbal is dé plek om celebrities te spotten. En ook wereldleiders tekenen present, maar niet de Argentijnse president.

Frans president Emmanuel Macron was er al bij de halve finale van Frankrijk tegen Marokko en ging nadien ook even de Franse kleedkamer in om de spelers te feliciteren voor de prestatie. En ook voor de finale tekent Macron uiteraard present. Hij werd zo samen met Pogba en Ibrahimovic gespot in de tribunes.

Maar zijn tegenstander Argentijns president Alberto Fernandez zit niet in Doha, wel in zijn huiskamer in Argentinië. Dat heeft niets te maken met problemen in eigen land of dat hij niet aan een ticket raakte, wel met bijgeloof.

Op het WK van 1990 in Italië begon regerend wereldkampioen Argentinië tegen Kameroen met toenmalig president Carlos Menem in de tribunes. Maradona & Co werden verrast en verloren met 0-1 van de Kameroeners en sindsdien blijven Argentijnse staatshoofden liever weg van de voetbaltribunes wanneer hun land speelt.