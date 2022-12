Ondertussen in Madrid: Thibaut Courtois ziet zoontje voetbaltornooi winnen

Op de dag van de WK-finale is er ook elders gevoetbald. Zo ook bij de jeugd.

Thibaut Courtois is na de WK-uitschakeling al een tijdje terug in Madrid. Hij is daar niet alleen om zich bij Real Madrid op de 2e seizoenshelft voor te bereiden. Ook moest er tijd genomen worden voor vaderlijke plichtplegingen.

Zijn zoontje Nicolás deed voor Real Madrid een voetbaltornooi mee. Hij won samen met zijn ploegmakkers het tornooi. Ook de zoon van Courtois' ploegmaat Lucas Vazquez speelde mee.