Antwerp in beker tegen Standard: "Voor beide ploegen veel op het spel"

Dinsdag staat Royal Antwerp FC voor de achtste finale van de Croky Cup oog in oog met Standard.

Volgens Patrick Goots heeft Antwerp nog wat goed te maken tegen Standard. Hij verwijst naar de 3-0-nederlaag die The Great Old leed in de competitie.

“Antwerp - Standard wordt een duel op het scherp van de snee”, klinkt het in Gazet van Antwerp. Antwerp zal na een geruisloos trainingskamp klaar zijn, ook al is de afwezigheid van de geschorste clubtopschutter Vincent Janssen een aderlating.”

De inzet voor de beide ploegen is dan ook groot en dat zal volgens Goots duidelijk in het spel van beide ploegen te zien zijn. “Voor beide ploegen staat er veel op het spel. De kortste weg naar Europa leidt zoals iedereen weet via de beker.”