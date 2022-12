Hein Vanhaezebrouck krijgt goed nieuws uit ziekenboeg van AA Gent

De winterbreak voor het WK zit er zo goed als op. AA Gent begint opnieuw met voetballen tegen Cercle Brugge.

Dinsdag spelen AA Gent en Cercle Brugge tegen elkaar in de Croky Cup. Mogelijk staat Julien De Sart bij de Buffalo’s opnieuw op het terrein.

Hij sukkelde maanden met een blessure, maar toonde op stage in Spanje dat hij weer inzetbaar is. Volgens Het Laatste Nieuws kan dat al in het bekertreffen met Cercle Brugge, zeker omdat Sven Kums geschorst is.

Hein Vanhaezebrouck is blij dat hij die optie er opnieuw bij heeft. Vorig seizoen noemde Vanhaezebrouck De Sart nog de belangrijkste pion bij AA Gent, na Tarik Tissoudali.