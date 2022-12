Ambitieus Deinze heeft grote plannen voor 2026: "De middelen ervoor zijn er"

Bij Deinze is het weer rustig na een turbulent seizoensbegin. De club begon het seizoen met de Japanse hoofdcoach Shiraishi, maar dat draaide niet zo goed uit. Sinds Marc Grosjean heeft overgenomen staat de club weer op de rails.

Tot grote vreugde van de ambitieuze voorzitter, Denijs Van de Weghe. "Een nieuwe trainer installeren was de juiste keuze. En de plooien met de eigenaars zijn weer gladgestreken", zegt hij bij Sporza. "Ik heb nog altijd ambitie. We stonden laatste en dan moet je aan de bel trekken zodat iedereen wakker is. Volgend jaar mikken we weer een stapje hoger. In 2026 bestaan we 100 jaar. Dan in eerste klasse vertoeven, dat is nog altijd een droom."

Maar eerst nu de derby tegen Zulte Waregem in de Croky Cup. Een belangrijke match voor trainer Marc Grosjean. "In de beker is het vaak David tegen Goliath en soms wint het kleintje. Hopelijk kunnen wij onze club die vreugde schenken", aldus de coach, die even ambitieus is. "Er is een strategie. We weten waar we naartoe willen. De middelen zijn er ook voor. "Ik heb vertrouwen in de toekomst. De nabije en die op middellange termijn. Naar 1A promoveren is complex, maar er is perspectief."