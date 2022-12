Defour moest één speler zwaar ontgoochelen: "Ik kon hem niet laten vertrekken, we hebben hem echt nodig"

Steven Defour heeft één van zijn spelers zwaar moeten ontgoochelen. Sandy Walsh was opgeroepen voor Indonesië om van 20 december tot 16 januari mee te doen in de AFF Cup, maar Defour liet hem niet vertrekken.

Walsh had er zijn debuut kunnen maken, maar Defour stak daar een stokje voor. Niet met plezier. “Het is geen officieel toernooi van de FIFA”, legt Defour uit in GvA. “KV Mechelen is dus niet verplicht om Sandy vrij te geven. Ik heb hem uitgelegd dat we hem nu echt wel nodig hebben."

"Hij wilde heel graag naar Indonesië, dus hebben we hem voor onze stage in Spanje nog naar Indonesië laten gaan om er deel te nemen aan hun voorbereiding. Maar meer kan ik hem niet geven. We staan met KV Mechelen niet in een comfortabele situatie waarin we spelers zomaar kunnen vrijgeven. Sandy is daar gelukkig heel nuchter in en begreep die beslissing wel. We willen zo snel mogelijk safe zijn.”