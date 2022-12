De fans van FC Barcelona mogen stoppen met dromen over Lionel Messi

Het beeld van Lionel Messi in het shirt van FC Barcelona gaat een herinnering blijven. De kans lijkt klein dat het tot een hereniging gaat komen.

Lionel Messi realiseerde zijn droom afgelopen weekend om met Argentinië wereldkampioen te worden. Alle focus was daarop gericht en dit loonde. Er was geen ruimte om na te denken over zijn verdere toekomst al lijkt hij dit nu wel gedaan te hebben.

Volgens het Franse Le Parisien heeft Messi een mondeling akkoord om zijn contract te verlengen bij PSG. Zijn huidig contract liep af medio 2023 en er zou een akkoord zijn om dit met één jaar te verlengen. Zo vissen onder andere Inter Miami en vooral FC Barcelona achter het net. Een terugkeer naar zijn voormalige liefde lijkt dus verder weg te zijn dan ooit.