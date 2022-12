Hollerbach gelooft in stunt op Jan Breydel: "Blij dat het geen heen- en terugwedstrijd is"

Bernd Hollerbach trekt vandaag met STVV naar Jan Breydel voor een bekerduel met Club Brugge.

Hollerbach gelooft dat hij met STVV Club Brugge uit de beker kan kegelen. “Natuurlijk, anders zouden we er niet aan moeten beginnen”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. “Onze voorbereiding was goed met drie zeges in drie oefenwedstrijden.”

“We hebben hard gewerkt om klaar te zijn voor het tweede seizoensdeel. We zijn vechters, dat is het DNA van onze groep. We zullen ons vel duur verkopen en er alles aan doen om te stunten. Al zullen we ook wat geluk nodig hebben om door te stoten. Daarover maak ik me geen illusies.”

De timing van deze wedstrijd kan best wel eens in het voordeel zijn van STVV. “Zou kunnen, ja. Misschien moeten ze bij Club Brugge nog zoeken naar het goede ritme na de onderbreking? Wie weet... ik trek me meer op aan het feit dat er geen terugwedstrijd is. Met een heen- en terugwedstrijd is het moeilijker om voor de verrassing te zorgen tegen een topploeg. Zoals Club Brugge er zeker een is.”