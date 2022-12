Jo Coppens hoopt op Jan Breydel in doel te staan bij STVV: "Alles is mogelijk in de beker"

Bernd Hollerbach was op de persconferentie van STVV geflankeerd door reservedoelman Jo Coppens.

Dat zorgde onmiddellijk voor vragen of hij tegen Club Brugge in doel zou staan in plaats van Daniël Schmitt. In de bekerpartij tegen Meux was dat alleszins het geval al.

“Elke wedstrijd die ik mag spelen, zie ik als een geschenk”, aldus Coppens, geciteerd door Het Belang van Limburg. “Het zou fantastisch zijn als de coach me het vertrouwen schenkt voor een grote wedstrijd als deze.”

“Maar ook als ik niet zou spelen, zal dat mijn relatie met hem niet veranderen. Dan zal ik er alles aan doen om het team te blijven steunen. We trekken hoe dan ook naar Brugge om het beste STVV te laten zien. Dan is alles mogelijk, zeker in een bekerwedstrijd.”

De verwachtingen zijn groot bij de Kanaries. “Dat kon je zien aan de scherpte in onze oefenwedstrijden. We zijn een ploeg die altijd wil winnen en we zijn tijdens deze WK-break hard blijven werken. Dat is ook een must als je resultaten wil halen.”