Wouter Vrancken geen voorstander van kerstvoetbal: "Maar we wisten het van afgelopen zomer al"

KRC Genk staat vanavond oog in oog met RSC Anderlecht in de achtste finales voor de Croky Cup.

Het wordt uitkijken hoe het frivole voetbal van Racing Genk de WK-break is doorgekomen. Zes weken zonder competitievoetbal was absoluut geen voordeel voor de leider in de Jupiler Pro League.

“We hadden liever, zoals in Nederland, één onderbreking gehad tot begin januari. Mijn ervaring leert dat kerstvoetbal in België nog niet echt aanslaat. We missen daar de traditie die bijvoorbeeld in Engeland wel heerst. Maar we gaan niet aan de klaagmuur staan, het is wat het is. En vooral: we kennen deze kalender al van afgelopen zomer. We hebben ons dus kunnen voorbereiden”, zegt Wouter Vrancken in Het Nieuwsblad.

Met de komst van Brian Riemer bij Anderlecht speelt paarswit ook een ander soort voetbal. “Vooral bij balverlies is het verschil groot. Anderlecht zet op een heel andere manier druk, ze steken veel meer energie in hun pressing. Daarop moeten we voorbereid zijn, dit is niet meer het Anderlecht tegen wie wij onze laatste competitiewedstrijd hebben gespeeld.”

“Het wordt dus zaak om zelf die energie op te brengen. Mede daarom ben ik blij dat er al meer dan 14.000 tickets zijn verkocht. Dat betekent dat de positieve vibes niet alleen in de kleedkamer heersen, maar in heel de club. Ook onze supporters willen er alles aan doen om de lijn door te trekken, samen moet dat lukken.”