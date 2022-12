Heeft Zidane voor niets gewacht? 'Franse voetbalbond gaat tot WK 2026 door met Deschamps'

De Franse nationale ploeg lijkt dan toch geen nieuwe koers in te slaan. Didier Deschamps verloor dan wel de finale van het WK, maar alle partijen zijn een langere samenwerking genegen.

Eerst en vooral dit: bij een halve finale op het afgelopen WK in Qatar werd het contract van Didier Deschamps automatisch verlengd tot het EK van 2024. Een eventuele komst van Zinedine Zidane zou dus sowieso via de onderhandelingstafel geregeld moeten worden.

L’Equipe weet dat dat echter van de baan is. Deschamps staat op het punt om zijn contract bij Les Bleus te verlengen tot na het WK van 2026. Juventus FC is alvast geïnteresseerd om ZiZou een uitweg te bieden. Al kennen we ook een nationale ploeg die op zoek is naar een nieuwe coach...