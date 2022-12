Done deal: Beerschot is opnieuw speler kwijt

Beerschot trok als leider de winterstop in wat de Challenger Pro League betreft, in 2023 moet promotie afgedwongen worden.

Dat zullen ze meer dan waarschijnlijk wel moeten doen zonder Ramiro Vaca, want de creatieve middenvelder staat dicht bij een vertrek.

Bolivië

Vaca staat nadrukkelijk op de radar van het Boliviaanse Bolivar en een terugkeer naar zijn thuisland komt steeds dichterbij.

In zijn eigen land wordt al gesproken over een done deal voor Vaca. Bij De Mannekes speelde hij 43 wedstrijden.