Ook nog goed nieuws vanop Jan Breydel: groen licht voor Noa Lang

De voorbije dagen was de bekernederlaag en het mogelijke ontslag van Carl Hoefkens het gespreksonderwerp bij uitstek op Jan Breydel.

Carl Hoefkens wou meteen na de bekernederlaag tegen STVV niet spreken van crisis, maar dat was het daags nadien wel degelijk op Jan Breydel.

Ondertussen valt er in Westkapelle echter ook goed nieuws te melden. Het Laatste Nieuws meldt dat Noa Lang meetraint en inzetbaar is tegen OH Leuven maandag.

Tijdens de rust tegen STVV was Lang in de kleedkamer gebleven en vervangen door Skov Olsen. De Nederlander had het Brugse doelpunt gescoord, maar had last van de hamstrings.

Hij werd meer uit voorzorg aan de kant gehouden door de medische staf. De pijn bleek mee te vallen, waardoor hij gewoon inzetbaar is.