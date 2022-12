Yannick Carrasco helpt Atletico Madrid van bekeruitschakeling

Atletico Madrid heeft het in de Copa del Rey in de 2e ronde knap lastig gehad. Ze hadden Yannick Carrasco nodig om de meubelen te komen redden.

In de 2e ronde van de Copa del Rey moest Atletico Madrid op bezoek bij vierdeklasser Arenteiro. Het werd geen gezondheidswandeling, want Arenteiro kwam net voor de rust via Marquitos op voorsprong.

Net na de rust maakte Atletico gelijk. Yannick Carraso trapte de penalty binnen. Morata kon Atletico op voorsprong brengen, maar hij miste zijn penalty.

In het slotkwartier bracht Barrios Atletico toch op voorsprong en Carrasco nam in de toegevoegde tijd de twijfel helemaal weg. Zo ging Atletico met een 1-3-zege naar de volgende ronde.