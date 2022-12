Marc Brys begrijpt niet dat positie van Carl Hoefkens ter discussie staat

Na de bekeruitschakeling tegen STVV is het crisis op Jan Breydel. Maandag moet er absoluut gewonnen worden van OHL.

De situatie lijkt duidelijk voor Carl Hoefkens. Als maandag niet gewonnen wordt van OH Leuven, dan is zijn positie als trainer onhoudbaar geworden.

“Carl heeft iets gerealiseerd wat de laatste decennia niet meer gelukt is”, aldus Marc Brys in Het Nieuwsblad. “In een eerste jaar als hoofdcoach zo presteren, dat is nooit gezien. Er is de afgelopen maanden terecht heel lovend gedaan over Carl.”

“Nu verliest hij tegen een ploeg die niet wil voetballen, dat kan gebeuren. Dat zijn positie nu al ter discussie staat, vind ik verbazingwekkend. Ik ben verbouwereerd dat er bij het eerste beste accidentje al over zijn positie gesproken wordt.”