Man van meer dan een miljoen éindelijk aan het kanon voor Essevee: "Niet met prijskaartje bezig"

Hij kwam met een serieus prijskaartje naar de Gaverbeek, maar tot dusver beleefden ze bij Essevee nog niet te veel plezier aan Alioune Ndour. Tot afgelopen woensdag in de Beker van België.

Alioune Ndour kon in het slot van de wedstrijd met twee doelpunten het verschil maken op bezoek bij KMSK Deinze.

En zo werd de 25-jarige Senegalees de bekerheld van Zulte Waregem. Dit seizoen speelde de aanvaller nog maar 459 minuten voor Essevee. Tegen OH Leuven zorgde hij voor een assist, nu scoorde hij zijn eerste goals.

Prijskaartje? Niet belangrijk

Voor een speler met een prijskaartje van 1,2 miljoen euro én een contract tot 2026 eerder weinig. "Maar ik voel dat prijskaartje niet, enkel veel vertrouwen", aldus Ndour zelf.

"Iedereen is gelijk in de kleedkamer, een prijskaartje maakt geen verschil. Ik praat er zelf nooit over. Ik weet dat er veel van mij verwacht wordt, maar ik probeer er niet aan te denken."