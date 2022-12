Van Bommel kon ook naar andere Belgische topclub: "Hij heeft de juiste keuze gemaakt"

Mark Van Bommel streek afgelopen zomer neer op de Bosuil maar kon blijkbaar ook naar een andere Belgische topclub.

Zo vertelt Antwerp CEO Sven Jacques bij Het Laatste Nieuws dat de Nederlander ook naar RC Genk kon gaan, de huidige leider in get klassement. "Maar dat klassement vandaag is slechts één parameter, het vereleden een andere", klinlkt het bij Jacques.

"Je moet naar de lange termijn durven kijken. Als je de groei en mogelijkheden van ons ambitieuze project bekijkt, mag je toch vinden dat hij de juiste keuze heeft gemaakt", vraagt Jacques luidop.

Mark Van Bommel begon met een perfect rapport aan de competitie met Antwerp maar na de 27/27 zakte de Great Old een beetje in elkaar. Ondertussen staat Antwerp 3e op 11 punten van leider RC Genk.