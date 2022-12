Noodlot slaat toe bij Anderlecht: sterkhouder lange tijd buiten strijd?

RSC Anderlecht sluit tweede kerstdag af met een wedstrijd op bezoek bij Charleroi. En er viel slecht nieuws te noteren.

Bij RSC Anderlecht zitten ze al niet dik in de defensie, maar tegen Charleroi was er ook nog eens wat noodlot mee gemoeid.

Zeno Debast viel namelijk al na twintig minuten uit met een enkelblessure. Een blessurebehandeling op het veld kon niet helpen.

Debast zag zijn marktwaarde dit jaar stijgen van 0,8 miljoen euro naar 8 miljoen euro. Bij paars-wit houden ze hun hart vast dat de blessure meevalt. Na de wedstrijd komt er mogelijk meer duidelijkheid vanuit de staf over de ernst van de zaak, al kan het mogelijk even duren voor er echt zekerheid is.