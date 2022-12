Zulte Waregem toonde veerkracht in Beker van België: "Moet ons vertrouwen en kracht geven"

Zulte Waregem zit in de kwartfinales van de Beker van België, na een moeizame en felbevochten zege in en tegen Deinze. In de kwartfinales wacht STVV, maar eerst staat er tegen de Kanaries een competitiematch op het programma.

"We hebben karakter in de ploeg. Het is onze verdienste dat we het niet hebben opgegeven en zijn blijven strijden. Dit moet vertrouwen geven voor onze volgende match, tegen STVV", aldus Sammy Bossut na de bekermatch tegen Deinze. Kunstgras Matchwinnaar Alioune Ndour pikte daarop in: "De late overwinning moet ons kracht kunnen geven om verder te blijven strijden voor de club." "In Noorwegen speelde ik al veel op kunstgras, al doe ik dat eigenlijk niet graag. We willen het jaar op een positieve manier afsluiten."





Volg STVV - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (27/12).