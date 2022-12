🎥 PODCAST: Verder dan Voetbal, een inkijk bij de KAA Gent Foundation

In deze unieke podcast van Voetbalkrant bekijken we het voetbal in België met een ruimere blik. Wat speelt er zich af naast onze voetbalvelden? In deze aflevering krijgen we een inkijk bij de KAA Gent Foundation.

In de unieke podcast genaamd Verder dan Voetbal gaan we met Voetbalkrant dieper in op wat er zich naast de Belgische voetbalvelden afspeelt. We bespreken dus helemaal niet wat er tussen de lijnen gebeurt, maar leggen de focus op wat er naast het veld allemaal beweegt bij onze Belgische ploegen. Van het mediateam tot sociale projecten. Voor alles is een plaats in Verder dan Voetbal. In de eerste aflevering gaan we op bezoek in de Ghelamco Arena. Daar spraken we af met Wim Beelaert. Hij geeft ons een beeld van waar de KAA Gent Foundation zich allemaal mee bezighoudt. Een prachtig initiatief, en ja, ook het grootste sociale project van alle Belgische voetbalclubs. Veel luisterplezier!