Degryse maakt Hoefkens af: "Hij had ze beter een helpende hand gegeven" en "Van het slechte teveel"

Carl Hoefkens en Club Brugge? Dat verhaal lijkt geschreven. En dus komen plots analisten van overal ten lande samen om hem onder de bus te gooien.

Ook Marc Degryse ziet het somber in: "Het valt vooral op dat de spelers met grote individuele kwaliteiten niet uit de verf komen. Yaremchuk, Skov Olsen, zelfs Vanaken. En hoe lang is het geleden dat we de beste Lang hebben gezien?"

Niet te overleven

Hoefkens is voor hem daarvoor de schuldige: "Creatieve spelers moet je een schouderklopje geven. Een helpende hand geven, terwijl hij wou laten zien wie de baas is door ze op de bank te zetten of uit de selectie te weren", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Hij heeft dat te weinig gemanaged. Als beginnende coach is dat nu eenmaal zoeken. Als je het allemaal optelt: de tegenvallende resultaten, matig voetbal én de topspelers die niet thuis geven. Dat is van het slechte te veel - dit kan Hoefkens niet overleven."